كوريا تفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1,500 متر سيدات للمضمار القصير

وسط تنافس شرس ومحموم في سباق التزلج السريع للمضمار القصير 1,500 متر للسيدات، نافست نجمتان كوريتان هما "تشيه مين جونغ" و "كيم آه رانغ" من اجل احراز الميدالية الذهبية لكوريا.

بدأ السباق حذرا وبعد فترة جس النبض في الجولة الأولى اشتدت وتيرة التنافس تدريجيا، حيث ارتفع أداء النجمة الكورية "تشيه مين جونغ" واستطاعت ان تتقدم على منافستيها الصينية والكندية لتتمكن من تأمين مسافة مريحة مكنتها من حصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق ورسم البسمة على وجوه عشرات الملايين من الكوريين الذين تابعوا فعاليات السباق مباشرة.

وفي فعالية اخرى، شارك النجمان الكوريان "سوه إي را" و "ايم هيو جون" في نهائيات سباق التزلج السريع للمضمار القصير 1,000 متر رجال. وقد بدأ السباق شرسا وشهد تنافسا محموما بين المتسابقين الذين قدموا افضل ما لديهم. وقد اشتدت وتيرة التنافس في الجولة الأخيرة التي شهدت تعرض النجمان الكوريان لعرقلة من لاعب منافس حيث خرج "ايم هيو جوان" من السباق، لكن استطاع مواطنه "سوه إي را" اكمال السباق واحراز الميدالية البرونزية لكوريا. وقد نال أداء النجم "سوه" نال الرضا والاستحسان من جمهور المتابعين.

