كوريا الجنوبية تحرز الذهبية في منافسات المضمار القصير للسيدات والبرونزية في منافسات الرجال

أحرزت اللاعبة "تشيه مين جيونغ" الميدالية الذهبية في منافسات المضمار القصير مسافة 1500 متر للسيدات، في أولمبياد "بيونغ تشانغ" اليوم السبت.

وقد حصلت اللاعبة "لي جينيو" الصينية على الميدالية الفضية؛ بينما حصلت اللاعبة الكندية "كيم بوتين" على الميدالية البرونزية.

وقد حلَّت اللاعبة "كيم إيه لانغ" في المركز الرابع، بينما خرجت "شيم سوك هي" من السباق خلال الجولة التمهيدية.

أما في منافسات الرجال، فقد حصل "سيو يي را" على الميدالية البرونزية في سباق 1000 متر؛ بينما حلَّ اللاعب "ليم هيو جون" في المركز الرابع، على الرغم من إحرازه للميدالية الذهبية في سباق 1500 متر.

وقد حصل اللاعب الكندي "صمويل جيرارد" على الميدالية الذهبية، بينما أحرز اللاعب الأمريكي "جون هنري كروغر" الميدالية الفضية.

وتحتل كوريا الجنوبية حتى الآن المركز التاسع بمجموع الميداليات، بعد حصولها على 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين برونزيتين.

