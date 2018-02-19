لي سانغ هوى تحرز الميدالية الفضية في سباق التزلج السريع على الجليد

أحرزت اللاعبة الكورية الجنوبية "لي سانغ هوى"، بطلة سباق التزلج السريع على الجليد الأولمبية، الميدالية الفضية في سباق 500 متر للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية "بيونغ تشانغ".

وفي السباق النهائي للحدث الذي جرى في ملعب "كانغ نيونغ"، سجلت "لي" زمنًا قدره 37.33؛ أي أقل بمقدار 0.39 من اللاعبة اليابانية "ناو كوديرا"، التي حطمت الرقم القياسي الأولمبي للاعبة "لي" وحصلت على الميدالية الذهبية، وهي اللاعبة اليابانية الأولى التي تحصل على ميدالية ذهبية، في سباق التزلج السريع على الجليد للسيدات.

وقد حصلت اللاعبة التشيكية "كارولينا إربانوفا" على الميدالية البرونزية، وسجلت زمنًا قدره 37.34.

وكانت "لي"، وهي الحاصلة على اللقب الأولمبي لمرتين متتاليتين، في أولمبياد سوتشي لعام 2014 وأولمبياد فانكوفر لعام 2010؛ تسعى لإحراز الذهبية الثالثة لها، لكنها حصلت على الفضية فقط في سباقها الأولمبي الأخير. وتُعدُّ هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب آسيوي بميدالية لثلاث مرات متتالية في الألعاب الأولمبية.







