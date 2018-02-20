لاعبة الغولف الكورية كو جين يونغ تفوز بدوري الغولف الأمريكي للسيدات

أكتب :

2018-02-19 14:47:31

تحديث :

2018-02-19 14:49:10

لاعبة الغولف الكورية كو جين يونغ تفوز بدوري الغولف الأمريكي للسيدات

فازت لاعبة الغولف الكورية "كو جين يونغ" بلقب بطولة دوري الغولف الأمريكية للسيدات التي اختتمت أمس الأحد في أستراليا بنتيجة 274 ضربة، وبرصيد 14 ضربة، متغلبة على منافستها الكورية "تشيه هيه جين" بفارق 3 ضربات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها لاعبة مبتدئة بدوري الغولف الأمركي للسيدات، منذ 67 عاما.
وكان دوري الغولف الأمريكي للسيدات في أستراليا أول مباراة للاعبة الكورية "كو جين يونغ" بعد انضمامها إلى اتحاد محترفي الغولف الأمريكي للسيدات .
الجدير بالذكر أن اللاعبتين الكوريتين "شين جي إيه" و"جانغ هانا" قد فازتا بلقبي بطولة دوري الغولف الأمريكية للسيدات في أستراليا في عام 2013 وفي العام الماضي. 

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