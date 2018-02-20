فوز مفاجئ لتشا مين كو بفضية التزلج السريع على الجليد

حقق اللاعب "تشا مين كو" اليوم الاثنين مفاجأة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بيونغ تشانغ"، بحصوله على الميدالية الفضية في سباق التزلج السريع على الجليد مسافة 500 متر للرجال.

وسجَّل "تشا" زمنًا قدره 34.42 في نهائي منافسات الرجال في ملعب "كانغ نيونغ"، وهو أقل بمقدار 0.01 ثانية من الزمن الذي سجله "هارفارد لورنتزن"، الذي أحرز الميدالية الذهبية.

وقد حصل اللاعب الصيني "تشاو تينغيو" على الميدالية البرونزية بزمن قدره 34.65.

ولم يكن يُنظَر إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا والذي كان في المركز التاسع عالميًا لعام 2017-2018؛ كأحد المتنافسين المحتملين على الميداليات في منافسات التزلج للرجال.

وقد أصبح "تشا" ثالث لاعب أولمبي كوري يحصل على ميدالية في منافسات 500 متر للتزلج السريع، بعد فوز "لي كانغ سيوك" بالبرونزية لعام 2006 في تورنتو، و"مو تيه بوم" الذي أحرز الميدالية الذهبية في فانكوفر عام 2010.





