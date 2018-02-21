كوريا الجنوبية تحرز الميدالية الذهبية في سباق التتابع على مسار قصير لمسافة ٣٠٠٠ متر للسيدات

فازت كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية، في سباق التتابع على مسار قصير لمسافة 3000 متر للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ" اليوم الثلاثاء، حيث احتلت اللقب الأولمبي لدورتين متتاليتين.

وسجل الفريق المكون من أربعة لاعبات وهن: "تشوي مين جيونغ"، و"شيم سوك هي"، وكيم آه لانغ"، و"كيم يي جين"، زمنًا قدره 4 دقائق و7.36 ثانية في السباق الذي عقد في ساحة "كانغ نيونغ" الجليدية.

وقد أحرز الفريق الإيطالي الميدالية الفضية.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية قد فازت بست ميداليات ذهبية، من أصل 8 منافسات في سباقات التتابع مسافة 3000 متر للسيدات، في الدورات الأولمبية الشتوية التي أقيمت حتى الآن.











