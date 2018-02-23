كوريا الجنوبية تفوز بميدالية فضية وبرونزية في التزلج على المسار القصير للرجال

في اليوم الثالث عشر من المسابقات في دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية للألعاب الشتوية، أضافت كوريا الجنوبية إلى رصيدها ميداليتين، في السباق النهائي للرجال على المسار القصير، مسافة 500 متر.

وفي الحدث الذي أقيم على الساحة الجليدية في "كانغ نيونغ"، المستضيف الفرعي للدورة ليلة الخميس، فاز اللاعب "هوانغ ديه هيون"، بالميدالية الفضية بزمن قدره 39.854 ثانية، بينما فاز "ايم هيو جون" بالميدالية البرونزية بزمن قدره 39.919 ثانية.



وهذه هي المرة الأولى منذ دورة فانكوفر 2010 التي تفوز فيها كوريا الجنوبية بأي ميدالية في سباق 500 متر للرجال على المسار القصير، وهو الحدث الذي أثبت صعوبته بالنسبة للمتزلجين الكوريين الجنوبيين

كما أنها المرة الأولى التي تحصل فيها كوريا الجنوبية على ميداليتين في حدث واحد.

وقد حصل اللاعب الصيني "وو داجينغ" على الميدالية الذهبية، بعد أن سجَّل زمنًا قدره 39.584 ثانية، ليضيف إلى بلاده أول ميدالية ذهبية في دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية.



وتحتل كوريا الجنوبية حاليًا المركز التاسع، من حيث ترتيب الميداليات، برصيدها الذي بلغ 4 ميداليات ذهبية، و4 فضية، و3 برونزية.

