تشيه دا بين تحقق أفضل نتائجها في بيونغ تشانغ

أدت لاعبة الرقص على الجليد الكورية الجنوبية "تشيه دا بين" أداء قويا في المنافسات الحرة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، حيث تمكنت من تحقيق رقميْن شخصيين جديدين لها.

وفي العرض الذي قدمته خلال المنافسات في ملعب "كانغ ننغ" اليوم الجمعة، حصلت "تشيه" على 131,49 نقطة، لتحتل المركز السابع بمجموع نقاط بلغ 199,26 نقطة، وهو ما يعد سجلا شخصيا جديدا للاعبة "تشيه" البالغة من العمر 18 عاما، حيث تجاوزت بهذيْن الرقمين النتائج التي حققتها في بطولة العالم خلال العام الماضي.

وبذلك تكون اللاعبة "تشيه" ثاني لاعبة كورية جنوبية تحتل مركزا ضمن المراكز العشرة الأولى في رياضة الرقص على الجليد ضمن دورات الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد بطلة العالم "كيم يو نا".

ومن ناحية أخرى، جاءت اللاعبة الكورية الجنوبية أيضا "كيم ها نل" في المركز الـ13 بعد حصولها على إجمالي درجات بلغت 175,71 نقطة.