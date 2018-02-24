كيم تيه يون يحرز الميدالية البرونزية في سباق التزلج السريع مسافة 1000 متر

أحرز المتزلج الكوري الجنوبي "كيم تيه يون" الميدالية البرونزية، في سباق التزلج السريع مسافة 1000 متر للرجال، في دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية للألعاب الشتوية، اليوم الجمعة.

وسجَّل "كيم"، البالغ من العمر 23 عامًا، زمنًا قدره دقيقة و8.22ثانية، وهو ما يقترب من الرقم القياسي له، في السباق الذي عُقِد في ملعب "كانغ نيونغ"، المدينة المضيفة الفرعية للدورة الشتوية لعام 2018.

وقد شهد "كيم" تحسنًا كبيرًا في أدائه عن أول دورة أولمبية له، التي كانت في عام 2014، حيث سجَّل سابقًا زمنًا قدره دقيقة و10.81 ثانية، ليحتل المركز 30 آنذاك.

وقد أحرز المتزلج الهولندي "كجيلد نويس" الميدالية الذهبية، حيث سجَّل زمنًا قدره 1:07.95.

كما أحرز المتزلج النرويجي "هافارد لورينتزن" الميدالية الفضية، بزمن قدره 1:07.99.





