لي سانغ هو يفوز بالميدالية الفضية في سباق التزلج المتعرج رجال

فاز اللاعب الكوري "لي سانغ-هو" بالميدالية الفضية فى سباق التزلج المتعرج للرجال فى دورة الالعاب الاولمبية الشتوية بيونغ تشانغ اليوم السبت (يوم 24 فبراير).

هذا وخسر "لي" امام اللاعب السويسري "نيفين غالماريني" بنسبة 0.43 ثانية في مسابقة الميدالية الذهبية ليفوز بالميدالية الفضية في حديقة فينيكس سنو في بيونغ تشانغ بمقاطعة كانغ وون.

وكان "لي" قد تقدم الى "النهائي الكبير" الذي يحدد الفائز بالميدالية الذهبية، بعد فوزه على "زان كوسير" من سلوفينيا في الدور قبل النهائي.

يذكر أنه بحصول اللاعب "لي" على هذه الميدالية أصبحت كوريا تضع اسمها ضمن المراكز الثلاثة الأولى منذ 58 عاما أي بعد مشاركتها في أولمبياد عام 1960.

والجدير بالذكر أن اللاعب "لي" كان قد بدأ لعبة التزلج المتعرج عندما كان في الصف الأول من المدرسة الابتدائية في مقاطعة كانغ وون.

ومن بين المنافسين الكوريين الجنوبيين الآخرين، خرج "كيم سانغ-كيوم" في الجولة السادسة عشرة من قبل "كوسير"، بينما فشل "تشوي بو-غون" في الوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد أن حل في المركز السادس والعشرين من ضمن اثنين وثلاثين 32 متسابقا.









