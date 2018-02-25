تأهل منتخب كوريا في لعبة الكرلنغ سيدات إلى المباراة النهائية

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي في لعبة الكرلنغ للسيدات إلى المباراة النهائية وذلك ضمن فعاليات اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية بعد تحقيقه لفوز مثير على المنتخب الياباني امس الجمعة بنتيجة 8 – 7 .

هذا وتغلب الفريق الرباعي بقيادة النجمة "كيم أون جونغ" على الفريق الياباني المنافس في المباراة التي اقيمت في مركز غانغ نيونغ للعبة الكرلنغ وذلك في الزمن الاضافي بعد ان استطاعت اليابان تحقيق التعادل في الجولة العاشرة.

يذكر انه بانتصار امس الجمعة، استطاعت كوريا الجنوبية ضمان الميدالية الفضية على الأقل في هذه اللعبة، وذلك في حال خسارتها للمباراة النهائية.

الجدير بالذكر ان هذه اول مرة لمنتخب كوريا الجنوبية في لعبة الكرلنغ بشقيها رجال وسيدات يصل إلى المباراة النهائية في الاولمبياد.

هذا وسوف يواجه المنتخب الكوري نظيره المنتخب السويدي الذي يجيء في الترتيب الخامس عالميا وذلك في المباراة النهائية التي سوف تقام الساعة 9:00 صباح الأحد آخر يوم في الاولمبياد.