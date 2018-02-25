لي سيونغ هون يفوز بالميدالية الذهبية في التزلج السريع الجماعي

أصبح المتزلج المحترف الكوري الجنوبي "لي سيونغ هون"، أول بطل أولمبي للرجال في التزلج السريع الجماعي، في دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية الشتوية، اليوم السبت.

وقد فاز في اللحظة الأخيرة بعبور خط النهاية ليحتل المركز الأول، في السباق النهائي الذي عقد في ملعب "كانغ نيونغ"، ليتخطى بذلك اللاعب البلجيكي "بارت سوينغ"؛ الذي فاز بالميدالية الفضية.

كما فاز اللاعب الهولندي "كوين فيرويج" بالميدالية البرونزية.

وبذلك يكون "لي" قد فاز بأول ميدالية ذهبية في التزلج الجماعي التي تظهر لأول مرة في الدورات الأولمبية في دورة "بيونغ تشانغ". وهي الميدالية الثانية للاعب "لي" في دورة "بيونغ تشانغ"، بعد حصوله على الميدالية الفضية في منافسات الفرق، كما أنها الميدالية الأولمبية الخامسة بالنسبة له.