كوريا الجنوبية تحصل على الميدالية الفضية في منافسات الكيرلنج للسيدات

حصلت كوريا الجنوبية على الميدالية الفضية في منافسات الكيرلنغ للسيدات، في اليوم الأخير من دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية الشتوية، اليوم الأحد، وهي أول ميدالية أولمبية لها في هذه اللعبة.

وحقق الفريق النسائي، بقيادة "كيم أون جونغ"، ميداليته الأولمبية غير المتوقعة بعد هزيمته أمام السويد بنتيجة 8 - 3، في مباراة الميدالية الذهبية التي عقدت في مركز الكيرلنغ في "كانغ نيونغ".

وقد دخلت كوريا الجنوبية إلى الدورة وهي تحتل المركز الثامن عالميًّا، وتغلبت على جميع الفرق العشرة الأولى عالميًا. وفاز فريق "كيم" في مبارياته السبعة الأخيرة، ليتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي، حيث تغلب على الفريق الياباني النسائي بنتيجة 8 - 7.

لكن الفريق السويدي، الذي يحتل المركز الخامس عالميًّا، تغلب على الفريق الكوري في النهائي، لينتقم بذلك من هزيمته السابقة بنتيجة 7 - 6 في تصفيات اللعبة.





