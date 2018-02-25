كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية الفضية في الزلاجة الجماعية لفريق الرجال

فاز الفريق الكوري الجنوبي، المكون من 4 لاعبين، بالميدالية الفضية، في دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية للألعاب الشتوية، اليوم الأحد.

وسجَّل الفريق المكون من "وون يون جونغ"، و"سيو يونغ وو"، و"كيم دونغ هيون"، و"جون جونغ لين"، زمنًا كليًّا قدره 3 دقائق و16.38 ثانية، بعد 4 جولات من السباق الذي عقد في مركز التزلج الأولمبي في "بيونغ تشانغ" بمقاطعة "كانغ وون". واحتل الفريق الكوري المركز الثاني بعد الفريق الألماني بقيادة "نيكو والثر".

وتعد كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تحرز ميدالية أولمبية في حدث الزلاجة الجماعية. وقد احتلت كوريا الجنوبية سابقًا المركز السادس في منافسات الزلاجة الجماعية لفرق الرجال الثنائية.

كما أن هذه هي الميدالية الثانية في الدورات الأولمبية الشتوية لكوريا الجنوبية في رياضات التزلج على الجليد، وذلك بعد الذهبية التاريخية التي حصل عليها "يون سونغ بين" في الزلاجات الصدرية، الأسبوع الماضي.

وقد سجل الفريق الألماني زمنًا قدره 3 دقائق و15.85 ثانية، كما تصدَّر أيضًا منافسات الزلاجة الجماعية لفرق الرجال الثنائية.

يُذكَر أن منافسات الزلاجة الجماعية الأولمبية تتكون من 4 جولات على يومين متتاليين. ويفوز الفريق صاحب أسرع وقت كلي بالميدالية الذهبية.

