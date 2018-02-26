اختتام دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية

أقيم مساء اليوم الأحد حفل اختتام دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية لعام2018 التي استمرت لمدة 17 يوما وكانت مهرجانا عالميا للرياضات الشتوية في استاد أولمبياد بيونغ تشانغ.

وحضر الحفل الذي بدأ في الساعة الثامنة من مساء اليوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" و"إيفانكا ترامب" ابنة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومستشارته السياسية، و"كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

وقد شارك في دورة بيونغ تشانغ التي افتتحت يوم 9 من شهر فبراير الجاري 2920 لاعبا من 92 دولة حول العالم ، حيث تنافسوا للحصول على 102 ميدالية ذهبية.

وتجدر الإشارة الى أن الفريق الموحد الذي يتكون من الفريق الكوري الجنوبي والشمالي قد قام بمسيرة مشتركة تحت علم موحد يرمز لشبه الجزيرة الكورية، وجاء ذلك لأول مرة منذ 11 عاما.

وتميز حفل الاختتام بإبراز رسالة سلام بمختلف أنواع العروض الفنية الكورية الحديثة والقديمة وعروض الكي بوب لأشهر الفرق الكورية مثل "اكسو".

وشارك في هذه الدورة الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا لأول مرة منذ 30 عاما بعد استضافتها أولمبياد سيول الصيفية في عام 1988، أكبر عدد من الرياضيين الكوريين حيث بلغ عددهم 146 لاعبا تنافسوا في 15 رياضة للفوز بميداليات، وقد نجحت كوريا في الحصول على 5 ميداليات ذهبية و8 فضيات و4 برونزيات لتحتل المركز السابع من حيث عدد الميداليات.

ويذكر أن العاصمة الصينية بكين سوف تستضيف الدورة الشتوية القادمة لعام 2022.