الفريق البارالمبي الكوري الجنوبي يصل إلى بيونغ تشانغ السبت القادم

من المقرر أن يصل غالبية الرياضيين الكوريين الجنوبيين، الذين سيشاركون في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، إلى قرية الرياضيين الأولمبيين، يوم السبت المقبل.

ويضم الفريق الذي سيصل يوم السبت اللاعبين الذين سيتنافسون في خمسة فعاليات: هوكي الجليد، والتزلج على المنحدرات الثلجية، وثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج على الثلوج.

ويضم الفريق الموسع اللاعبين في الحدث السابق: الكيرلنغ على الكرسي المتحرك.

ويعتزم اللاعبون الاحتفال في مركز "سيجونغ" في سيول اليوم الجمعة.

كما يهدف الرياضيون إلى تحقيق ميدالية ذهبية وواحدة فضية اثنتين برونزيتين، كما يستهدفون تحقيق إنجاز تاريخي باحتلال المركز العاشر بشكل عام، على الأقل.

