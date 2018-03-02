84 % من الكوريين يقولون إن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية كانت ناجحة

قال 84% من المواطنين الكوريين إن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية كانت ناجحة.

ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال يوميْ السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر يناير الماضي على 1008 من المواطنين البالغين، أجاب 84% من المشاركين بأن أولمبياد بيونغ تشاتغ أقيمت بشكل ناجح، بينما قال 8% منهم إنها كانت غير ناجحة.

وفي استطلاع مماثل للرأي أجرته الشركة عقب انتهاء دورة الألعاب الآسيوية الصيفية التي أقيمت في مدينة إنتشون في عام 2014 ، قال 47% فقط من المشاركين إنها كانت ناجحة.

وردا على سؤال حول المجالات الرياضية التي أثارت الاهتمام ضمن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، أجاب 70% من المشاركين بأن منافسات الكيرلينغ كانت أكثر الرياضات اجتذابا، وتلاها التزلج السريع على الجليد، والتزلج السريع في المضمار الصغير، والزلاجات الصدرية.

