شعلة الدورة البارالمبية الشتوية تصل إلى سيول غدا

أكتب :

2018-03-02 14:28:58

تحديث :

2018-03-02 14:56:02

شعلة الدورة البارالمبية الشتوية تصل إلى سيول غدا

من المقرر أن تصل خمس شعلات لدورة بيونغ تشانغ للألعاب البارالمبية الشتوية إلى ميدان السلام في الحديقة الأولمبية في سيول في الساعة السابعة من مساء غد السبت.
وقد تم إيقاد الشعلات في خمس مدن كورية، هي: "آن يانغ" بمقاطعة كيونغ كي، و"نون سان" بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و"كو تشانغ" بمقاطعة شمال جولا، و"تشونغ دو" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، ومدينة "جيجو" بمقاطعة جيجو.
وسيتم دمج هذه الشعلات مع ثلاث شعلات أخرى، منها شعلة تم إيقادها في بريطانيا، وشعلة دورة سيول للألعاب البارالمبية الصيفية لعام 1988، وشعلة رقمية للجنة البارالمبية الدولية، لتكون شعلة موحدة لدورة بيونغ تشانغ للألعاب البارالمبية الشتوية.
وستصل الشعلة الموحدة إلى بيونغ تشانغ يوم التاسع من شهر مارس الجاري بعد جولة ستشمل خمس مدن كورية، حيث سيتم إيقاد شعلة الاستاد الأولمبي في حفل افتتاح بارالمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

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