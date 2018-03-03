موكب موحد للكوريتين في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الشتوية

قال مسؤول في اللجنة البارالمبية الكورية الجنوبية اليوم السبت إن الكوريتين سوف تدخلان مجددا في موكب موحد في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الشتوية وهي الألعاب المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك الجمعة المقبلة.

هذا وقد تم التوصل لهذا القرار في اجتماع ضم مسؤولي الكوريتين واللجنة البارالمبية الدولية. وأضاف المسؤول، أن التفاصيل سوف يتم بحثها مع وفد الرياضيين الكوري الشمالي الذي سوف يصل كوريا الجنوبية الاربعاء المقبل.

وتعتبر هذه أول مرة على الاطلاق تدخل فيها الكوريتان في موكب موحد حفل افتتاح الألعاب البارالمبية بشقيها الصيفي والشتوي.

وكانت كوريا الشمالية قد ارسلت منتخبها الرياضي إلى ألعاب لندن البارالمبية الصيفية عام 2012 والعاب ريودي جانيرو البارالمبية الصيفية عام 2016 حيث دخلت الكوريتان حفل الافتتاح في موكب منفصل، في حين لم تشارك كوريا الشمالية في الالعاب البارالمبية الشتوية عام 2014 التي استضافتها روسيا.

يذكر أنه في حفل الافتتاح لهذه الدورة البارالمبية الشتوية التي تشارك فيها 49 دولة، سوف تدخل الكوريتان في موكب موحد كأخر المنتخبات.

وسوف يتم تحديد حاملي العلم الموحد لشبه الجزيرة الكورية من خلال المحادثات مع الوفد الكوري الشمالي، لكن من المتوقع جدا ان يحمل العلم رياضية كورية جنوبية ورياضي كوري شمالي.

تجدر الإشارة إلى ان اثنين فقط من الرياضيين الكوريين الشماليين ينافسون في هذه الدورة هما المتزلج "ما يو تشول" و المتزلج "كيم جونغ هيون"، لهذا من المؤكد أن رياضية كورية جنوبية سوف تحمل العلم مع واحد منهما.

هذا وقد صرح مصدر مسؤول باللجنة البارالمبية الكورية الجنوبية بأنه سوف يتم تحديد حاملي علم كوريا الموحدة من خلال المحادثات بين الكوريتين على مستوى الخبراء.

