شعلة الألعاب البارالمبية الشتوية تطوف سيئول في عطلة نهاية هذا الاسبوع

من المقرر ان تطوف شعلة دورة الألعاب البارالمبية الشتوية "اولمبياد المعاقين" في العاصمة سيئول في عطلة نهاية هذا الاسبوع.

هذا وقالت شرطة العاصمة سيئول إنها سوف تنشر المئات من رجال الشرطة للسيطرة على حركة المرور في الطرق التي سوف تمر بها الشعلة الأولمبية يومي السبت والأحد.

ومن المقرر ان تغادر الشعلة الأولمبية بوابة السلام في الحديقة الأولمبية بمنطقة سونغبا وتطوف في رحلة تنتهي في الملعب الأولمبي جنوب شرقي العاصمة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت. أما غدا الأحد فمن المتوقع ان تطوف الشعلة الأولمبية الطريق من الملعب الأولمبي وحتى ساحة تشيونغ غي في وسط سيئول.

هذا وقد نصحت الشرطة سائقي السيارات بتجنب مسار الشعلة الأولمبية واتخاذ طرقات بديلة.

يذكر أنه سوف يشارك حوالي 200 شخص في حمل الشعلة الأولمبية بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة البدنية والسفراء وحاملي الميداليات البارالمبية. كما سوف تقام بعض الفعاليات الثقافية احتفالا بالدورة البارالمبية التي سوف تبدأ الجمعة وتستمر لمدة تسعة أيام.



