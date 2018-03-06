وصول مئات الزوار إلى قرية الرياضيين في بيونغ تشانغ

مع تبقي أربعة أيام فقط على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين، وصل أكثر من 900 رياضي ومدرب وموظف دعم إلى قرية الرياضيين، حتى يوم أمس الاثنين.

وقالت اللجنة المنظمة إنه من المتوقع أن يشارك في هذه الدورة حوالي 1500 شخص يمثلون 49 دولة، من بينهم 570 رياضيا.

وقد وصل إلى قرية الرياضيين بالفعل معظم أعضاء الفريق الكوري الجنوبي، باستثناء فريق الكيرلنج الذي يتدرب حاليا في "إيتشون" بمقاطعة "كيونغ كي".

وسوف يزور كوريا الجنوبية وفد رياضي من كوريا الشمالية يضم 20 عضوًا، من بينهم 4 مسؤولين، للمشاركة في الدورة.

وسوف تبدأ الدورة يوم الجمعة القادم التاسع من مارس، وتستمر حتى يوم الثامن عشر.

