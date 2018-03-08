اللاعب سون هونغ مين يسجل أول هدف في دوري أبطال أوروبا

سجل اللاعب الكوري الجنوبي "سون هونغ مين"، البالغ من العمر 26 عاما والذي يلعب حاليا في فريق "توتنهام" في بريطانيا، هدفا في مباراة فريقه ضد فريق "يوفينتوس" الإيطالي، ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوربا لكرة القدم، وهو الهدف الأول ضمن هذه البطولة، والثالث في مباريات فريقه الأخيرة على التوالي.

وقد أقيمت المباراة اليوم في استاد "ويمبلي" في لندن، حيث سجل "سون" الهدف في الدقيقة التاسعة والثلاثين من الشوط الأول.

ويذكر أن "سون" سجل خلال هذا الموسم 16 هدفا، إلى جانب هذا الهدف في دوري أبطال أوربا.

ورغم هذا الهدف، إلا أن فريقه خسر أمام يوفينتوس بهدفين مقابل هدف واحد ليخرج من دور الستة عشر.

لكن "سون" حصل من خلال هذا الهدف على 7.5 نقطة، مما ثبت مكانته في فريقه كمهاجم رئيسي.

