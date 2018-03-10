افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب البارالمبية الشتوية

أقيم مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح دورة "بيونغ تشانغ" للألعاب البارالمبية الشتوية، بحضور الرئيس الكوري "مون جيه إين"، ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية "أندريو بارسونس"، وأكثر من 500 من اللاعبين واللاعبات من 49 دولة، من بينها كوريا الشمالية.

ولم تتمكن الكوريتان من الدخول المشترك في حفل الافتتاح بسبب رفض اللجنة البارالمبية الدولية رفع العلم الموحد للكوريتين والمرسوم عليه خريطة شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك جزر دوكدو. ومن جانبها رفضت كوريا الشمالية رفع علم لشبه الجزيرة الكورية لا يضم جزر دوكدو.

وبالتالي دخل الوفد الرياضي الكوري الجنوبي الذي يضم 36 عضوا كآخر الوفود باعتبار أن كوريا الجنوبية هي الدولة المضيفة لهذه الدورة، بينما دخل الوفد الكوري الشمالي، المكوّن من لاعبيْن اثنين، و18 مسؤولا، و4 لاعبين مراقبين، برقم 34، وذلك حسب ترتيب أسماء الدول المشاركة بناء على ترتيب الحروف الأبجدية الكورية.

وسوف يستمر انعقاد هذه الدورة حتى يوم الثامن عشر من شهر مارس الجاري، حيث يجري التنافس في ستة مجالات رياضية.





