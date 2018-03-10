رياضيون من الكوريتين يحملون الشعلة الأولمبية في افتتاح الألعاب البارالمبية

حمل رياضيون من الكوريتين الشعلة الأولمبية امس الجمعة وذلك في حفل افتتاح العاب بيونغ تشانغ البارالمبية الشتوية او اولمبياد المعاقين وذلك في عرض للتناغم بين الكوريتين.

هذا ودخل المتزلج الكوري الجنوبي "تشوي بو غي" برفقة المتزلج الكوري الشمالي "ما يو تشول" إلى الملعب الأولمبي يحملان معا الشعلة الأولمبية.

يذكر ان الكوريتين لم تدخلا حفل افتتاح الالعاب البارالمبية بموكب موحد هذه المرة بسبب الخلاف حول صورة العلم الموحد لشبه الجزيرة الكورية، حيث اشارت تقارير سابقة إلى ان كوريا الجنوبية عملت بتوصية اللجنة البارالمبية الدولية بعدم تسييس الفعاليات الرياضية في حين ان كوريا الشمالية أصرت من جانبها على ان يعرض علم كوريا الموحدة جزر دوكدو في البحر الشرقي والذي تدعي اليابان ملكية هذه الجزر.

تجدر الإشارة إلى ان الكوريتين كانتا قد دخلتا حفل افتتاح الاولمبياد الشتوية الشهر الماضي بموكب موحد تحت علم كوريا الموحدة والذي لم يشمل عرض جزر دوكدو في خريطة كوريا الموحدة حينها.