كوريا الجنوبية تحرز أول ميدالية في دورة الألعاب البارالمبية

أكتب :

2018-03-11 13:07:04

تحديث :

2018-03-11 13:07:50

كوريا الجنوبية تحرز أول ميدالية في دورة الألعاب البارالمبية

أحرز المتزلج "شين إيوي هيون" الميدالية البرونزية، في سباق التزلج الشمالي، في دورة الألعاب البارالمبية في "بيونغ تشانغ".
وسجل "شين" زمنًا قدره 42 دقيقة و28.9 ثانية، في سباق اختراق الضاحية مسافة 15 كم للرجال، اليوم الأحد في مركز "ألبينسيا" للتزلج.
واحتل المركز الثالث من بين 27 متنافسًا، وبذلك أحرز الميدالية الأولى للبلاد في دورة "بيونغ تشانغ" البارالمبية، والميدالية الثالثة في الدورات البارالمبية الشتوية.
وقد أحرز اللاعب الأوكراني "ماكسيم ياروفي" الميدالية الذهبية وسجل زمنًا قدره 41 دقيقة و37 ثانية، بينما فاز اللاعب الأمريكي "دانييل كانوسن" بالميدالية الفضية.

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