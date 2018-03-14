الرئيس يشاهد منافسات التزلج على الجليد في أولمبياد المعاقين

صرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الرئيس "مون جيه إين" وزوجته "كيم جونغ سوك" شاهدا منافسات التزلج على الجليد في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية للمعاقين، والتي أقيمت في مركز ألبانسيا باياسلون في بيونغ تشانغ بمقاطعة كانغ وان صباح اليوم.

يذكر أن مشاهدة الرئيس مون للمنافسات بنفسه في الميدان هي الأولى من نوعها.

وخلال تلك المنافسات شارك 6 لاعبين كوريين جنوبيين ولاعبان كوريان شماليان تلقيا دعوة خاصة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للمعاقين.

وحضر مع الرئيس وقرينته "لي هي بوم" رئيس لجنة تنظيم أولمبياد بيونغ تشانغ للمعاقين، و"دو جونغ هوان" وزير الثقافة والرياضة والسياحة، و"لي ميونغ هو" رئيس الاتحاد الكوري لرياضة المعاقين، و"جانغ ها سونغ "مدير السياسات في المكتب الرئاسي.

