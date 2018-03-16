الفريق الكوري الشمالي يغادر كوريا الجنوبية بعد المشاركة في البارالمبياد

أكتب :

2018-03-15 10:59:58

تحديث :

2018-03-15 12:47:51

الفريق الكوري الشمالي يغادر كوريا الجنوبية بعد المشاركة في البارالمبياد

يغادر كوريا الجنوبية بعد ظهر اليوم الخميس الفريق الكوري الشمالي المكون من 24 عضوا، والذي شارك في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية للمعاقين.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن الوفد سيعود إلى الشمال برّا عبر مكتب الهجرة بين الكوريتين. 
تجدر الإشارة إلى أن اللاعبيْن "ما يو تشول" و"كيم جونغ هيون" من الفريق الكوري الشمالي قد شاركا في منافسات التزلج، كما ضم الفريق 4 لاعبين آخرين لم يشاركوا في المنافسات، حيث جاؤوا كمراقبين.
ويذكر أن هذه أول مرة تشارك فيها كوريا الشمالية في دورات الألعاب البارالمبية.
وكان الفريق الكوري الشمالي قد وصل إلى كوريا الجنوبية برّا قبل يوميْن من افتتاح البارالمبياد يوم 7 من هذا الشهر.

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