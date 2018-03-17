المتزلج "شين اي هيون" يهدي كوريا اول ميدالية ذهبية في الاولمبياد البارالمبية

فاز المتزلج "شين اي هيون" بأول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في الالعاب البارالمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ.

هذا وفاز "شين" بمسابقة التزلج على الجليد مسافة 7.5 كيلومتر رجال والتي اقيمت في مركز البينسيا للتزلج بمدينة بيونغ تشانغ في مقاطعة كانغوون اليوم السبت، حيث انهى السباق في 22 دقيقة و 28.40 ثانية .

وجاء في المركز الثاني المتزلج الأمريكي دانييل كانوسن متأخرا عن "شين" بخمس ثواني ثم المتزلج الاوكراني ماكسيم ياروفي.

يذكر ان هذه هي اول مرة تحرز فيها كوريا الجنوبية ميدالية ذهبية في الالعاب البارالمبية الشتوية المخصصة للرياضيين المعاقين، كما انها تعتبر ثاني ميدالية للنجم "شين" في العاب بيونغ تشانغ البارالمبية بعد ان احرز الميدالية البرونزية في سباق التزلج لمسافة 15 كيلومتر الاحد الماضي.

