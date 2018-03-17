اختتام العاب بيونغ تشانغ البارالمبية الاحد

سوف يتم اختتام العب بيونغ تشانغ البارالمبية مساء غدا الأحد وذلك باقامة حفل الختام في ملعب بيونغ تشانغ الأولمبي بمقاطعة كانغ وون.

وكان عدد قياسي من الرياضيين قد شارك في هذه الدورة حيث بلغ عددهم 567 رياضي من 49 دولة، حيث استمرت المنافسات لمدة 10 ايام للفوز بحوالي 80 ميدالية ذهبية.

كما شاركت كوريا الجنوبية الدولة المستضيفة لهذه الدورة باكبر وفد رياضي لها على الاطلاق في الالعاب البارالمبية والذي ضم 47 مسؤولا و 36 رياضي شاركوا في كل المنافسات الست لهذه الدورة.

يذكر ان كوريا الشمالية ايضا ارسلت وفدا رياضيا للمشاركة في الدورة، حيث كان من ضمنهم المتزلجان "ما يو تشول" و "كيم جونغ هيون" اللذان استطاعا المنافسة في سباق التزلج البري.

هذا ولم تدخل الكوريتان حفل افتتاح البارالمبياد بفريق موحد كما فعلتا في الاولمبياد الشتوية الشهر الماضي، لكن المتزلج الشمالي "ما يو تشول" ونظيره الجنوبي "تشوي بو غيو" شاركا في حمل شعلة الألعاب معا في حفل الافتتاح وعرضا روح السلام التي تجسدها الأولمبياد والمصالحة بين الكوريتين.

تجدر الإشارة إلى ان كوريا الجنوبية كانت قد استضافت في السابق الالعاب البارالمبية الصيفية في سيئول عام 1988.





