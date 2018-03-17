كوريا الجنوبية تهزم ايطاليا وتفوز ببرونزية هوكي الجليد

استطاع منتخب كوريا الجنوبية لرياضة هوكي الجليد للمعاقين هزيمة المنتخب الايطالي والفوز بالميدالية البرونزية ضمن فعاليات العاب بيونغ تشانغ البارالمبية.



هذا وانتصرت كوريا على ايطاليا بهدف دون مقابل في مباراة تحديد المركز الثالث والتي اقيمت بملعب "غانغ نيونغ" لرياضة هوكي الجليد في مقاطعة كانغ وون اليوم السبت. وقد استطاع النجم الكوري "جانغ دونغ شين" احراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ11 من الشوط الثالث.

يذكر ان المنتخب الأمريكي سوف يلاقي نظيره الكندي في المباراة النهائية لتحديد الفائز بالميدالية الذهبية وذلك ظهر غدا الاحد.



وكان المنتخب الكوري الجنوبي قد شارك لأول مرة في بارالمبياد فانكوفر عام 2010 وحل حينها في المركز السادس، فيما حل المنتخب الكوري في المركز السابع في بارالمبياد سوتشي 2014 في روسيا. وقد دخل التاريخ هذه الدورة عندما حل ثالثا وفاز بالميدالية البرونزية.

يشار إلى ان المنتخب الكوري لديه سجل ثماني انتصارات في المواجهات الثنائية مع نظيره الايطالي مقابل تسع هزائم.

