اختتام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية للمعاقين

اختتمت مساء أمس الأحد الدورة الثانية عشرة من الألعاب البارالمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، بعد 10 أيام من انعقادها.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز السادس عشر من بين 49 دولة، برصيد ميدالية ذهبية واحدة وميداليتين برونزيتين.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الفائزين بميداليات، برصيد 13 ذهبية و15 فضية و8 برونزيات.

وبلغت مبيعات تذاكر دورة بيونغ تشانغ للألعاب البارالمبية 335 ألف تذكرة، بقيمة 6.6 مليار وون، أي ما يعادل 6 ملايين و166 ألف دولار.

وستقام الدورة التاسعة عشرة من البارالمبياد الشتوية في العاصمة الصينية بكين في عام 2022.

