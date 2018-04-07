بدء تدريبات فريق كرة القدم لكأس العالم في روسيا في الأول من يونيو

بدأ جدول مباريات فريق كرة القدم للرجال في كوريا الجنوبية، استعدادًا لنهائيات بطولة الفيفا لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم اليوم الجمعة إن الفريق الكوري الجنوبي، بقيادة المدرب "شين تيه يونغ"، سيخوضون مباراة ودية مع فريق البوسنة والهرسك في مدينة "جيون جو" في الأول من يونيو، وبعدها مباشرة سيعقد فريق كأس العالم مراسم افتتاحه.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية لكأس العالم في الرابع عشر من مايو.

وسوف يجتمع الرياضيون في مركز باجو الوطني لكرة القادم في الحادي والعشرين من مايو، قبل 3 أسابيع من افتتاح كأس العالم.

وفي الثالث من يونيو، سيتوجه الفريق إلى سالزبورغ، بالنمسا، التي تم اختيارها كأرض التدريب النهائية، قبل التوجه إلى روسيا.

وبعد مباريات الإحماء في المدينة الأوروبية مع بوليفيا في السابع من يونيو، والسنغال في الحادي عشر من يونيو، سيصل الفريق الكوري إلى سان بطرسبرغ، وهو المعسكر الرئيسي للفريق في روسيا، في الثاني عشر من يونيو.