كوريا الجنوبية تتأهل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2019

تأهلت كوريا الجنوبية لنهائيات كأس العالم للسيدات لعام 2019 بعد حصولها على المركز الخامس في بطولة قارة آسيا لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد فاز الفريق النسائي الوطني الكوري لكرة القدم بقيادة المدرب "يون دوك يو" على الفلبين بـ5 أهداف مقابل لا شيء في مباراة تحديد المركز الخامس ضمن كأس آسيا لكرة القدم للسيدات، والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عَمّان.

ويذكر أن الخمس فرق الأولى في كأس آسيا لكرة القدم للسيدات ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في فرنسا في العام القادم 2019.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب كوريا الجنوبية للكرة القدم للسيدات لنهائيات كأس العالم، بعد أن تأهل في بطولتيْ 2003 و2015.







