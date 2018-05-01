اللجنة الأولمبية الدولية تدعم لاعبي تنس الطاولة الشماليين

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستساعد اللاعبين الكوريين الشماليين على المنافسة في بطولة العالم لتنس الطاولة التي ستعقد في مدينة "هامستد" في السويد.

وأوضح موقع اللجنة الأولمبية الدولية أن اللجنة ستغطي جميع التكاليف المتعلقة بمشاركة 12 رياضيًّا من كوريا الشمالية في البطولة، من خلال منظمة التضامن الأولمبي التابعة لها، وهي منظمة تهدف إلى مساعدة اللجان الأولمبية المحلية في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن البطولة تُعقد في الفترة من 29 أبريل وحتى 6 مايو، وهي الخطوة الأولى نحو دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي ستقام في أغسطس من هذا العام، وستؤدي في النهاية إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لعام 2020.

وتعد تنس الطاولة إحدى سبع ألعاب رياضية تسعى سيول في المنافسة فيها كفريق مشترك مع بيونغ يانغ في دورة الألعاب الآسيوية القادمة.

