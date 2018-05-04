الكوريتان تشكلان فريقا موحدا في بطولة العالم لكرة الطاولة

أكتب :

2018-05-04 10:43:26

تحديث :

2018-05-04 10:54:29

الكوريتان تشكلان فريقا موحدا في بطولة العالم لكرة الطاولة

قررت الكوريتان تشكيل فريق موحد ليلعب اليوم الجمعة ضد المنتخب الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة الطاولة للسيدات التي تقام حاليا في مدينة  هالمشتاد السويدية .
وكان من المقرر أن يتواجه المنتخبان الكوريان الجنوبي والشمالي في الدور ربع النهائي من منافسات فرق السيدات في بطولة العالم، ولكن ممثلي المنتخبين اتفقوا أول من أمس الأربعاء، أي قبل يوم من انعقاد المباراة بينهما، على تشكيل فريق موحد.
ووافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة على طلب المنتخبين الكوريين الجنوبي والشمالي للعب بفريق موحد.
ومن ثم، سيلعب الفريق الموحد المكوّن من 9 لاعبات من الكوريتين ضد المنتخب الياباني في مباراة الدور نصف النهائي التي ستقام اليوم الجمعة، بحيث يكون اسم الدولة للفريق الموحد "كوريا"، وسيتم رفع العلمين الكوريين الجنوبي والشمالي في حفل توزيع الجوائز.

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