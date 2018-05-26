كوريا الشمالية تلغي عرض تايكواندو مع الشمال كان مقررا في الفاتيكان

تم إلغاء عرض تايكواندو تاريخي بين الكوريتين كان مقررا إقامته في الفاتيكان، بعد انسحاب كوريا الشمالية من الحدث.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاتحاد الدولي للتايكواندو الذي تقوده كوريا الشمالية (ITF) قد قام مؤخراً بإخطار الاتحاد الدولي للتايكواندو الذي تقوده كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية لن تحضر العرض.

كان من المقرر أن يشارك الاتحادان بأداء في ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان يوم 30 مايو أمام كبار الشخصيات بما في ذلك البابا فرانسيس.

وعن أسباب الانسحاب أشارت كوريا الشمالية إلى مناورات "ماكس ثاندر" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة باعتبارها السبب في ذلك.

اقترح هذا الحدث الرياضي مبعوث الفاتيكان الثقافي الذي قاد وفداً بابياً إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الذي استضافته كوريا الجنوبية في فبراير الماضي.





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