كوريا الشمالية تلغي عرض تايكواندو مع الشمال كان مقررا في الفاتيكان

أكتب :

2018-05-26 16:11:43

تحديث :

2018-05-26 16:11:43

كوريا الشمالية تلغي عرض تايكواندو مع الشمال كان مقررا في الفاتيكان

تم إلغاء عرض تايكواندو تاريخي بين الكوريتين كان مقررا إقامته في الفاتيكان، بعد انسحاب كوريا الشمالية من الحدث.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاتحاد الدولي للتايكواندو الذي تقوده كوريا الشمالية (ITF) قد قام مؤخراً بإخطار الاتحاد الدولي للتايكواندو الذي تقوده كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية لن تحضر العرض.
كان من المقرر أن يشارك الاتحادان بأداء في ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان يوم 30 مايو أمام كبار الشخصيات بما في ذلك البابا فرانسيس.
وعن أسباب الانسحاب أشارت كوريا الشمالية إلى مناورات "ماكس ثاندر" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة باعتبارها السبب في ذلك.
اقترح هذا الحدث الرياضي مبعوث الفاتيكان الثقافي الذي قاد وفداً بابياً إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الذي استضافته كوريا الجنوبية في فبراير الماضي.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>