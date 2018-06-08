منظمة البيسبول الكورية تطالب بإجراء تحقيق في دعاوى التلاعب في النتائج

طلبت منظمة البيسبول الكورية من الشرطة أن تجري تحقيقًا في المعلومات التي تلقتها حول قيام بعض الوسطاء الرياضيين بعرض مبالغ مالية على الرماة للتلاعب بنتائج المباريات.

وقالت المنظمة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها تلقت معلومات من مجهول في مطلع شهر مايو بأن الوسيط الرياضي المشار إليه، وهو لاعب سابق، قد عرض على بعض الرماة مبالغ مالية مقابل التلاعب في المباريات.

وبعد تلقيها لتلك المعلومات، أجرت المنظمة تحقيقًا أوليًّا في تلك الادعاءات، ثم طلبت من الشرطة يوم 18 مايو أن تطلق تحقيقاتها الخاصة.

وقال مسؤولون في أندية متعددة اليوم الخميس إن الفرق العشرة في الدوري قد تم تنبيهها إلى وجود مخطط للتلاعب في نتائج المباريات.

وقالت المنظمة أيضًا إن الفرق انتهت من إجراء مقابلات مع اللاعبين، ولم تكشف عن أي تلاعب في نتائج المباريات.

وأضافت المنظمة أنه لا يمكنها أن تكشف عن أي من اللاعبين أو الأندية المشتبه في تورطهم في مخطط التلاعب، في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات الشرطة.

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