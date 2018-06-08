المنتخبان الكوري والبوليفي يتعادلان بدون أهداف

تعادل المنتخب الكوري لكرة القدم مع نظيره البوليفي بدون أهداف في المبارة التي أقيمت أمس الخميس في ملعب "تيفولي" بمدينة إنسبروك النسماوية ضمن استعداده لبطولة كأس العالم في روسيا.

وكانت تلك هي ثالث مباراة إعدادية للمنتخب الكوري الجنوبي لمونديال روسيا بعدما تغلب على هندوراس بهدفين مقابل لا شيء يوم الاثنين الماضي، وخسر أمام البوسنة بهدف واحد مقابل ثلاثة أهداف يوم ا لجمعة الماضي.

وسيلعب المنتخب الكوري مع نظيره السنغالي يوم الاثنين القادم في آخر مباراة استعدادا للمنوديال، ثم يتوجه إلى روسيا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، حيث يتنافس ضمن المجموعة السادسة التي تضم ألمانيا والسويد والمكسيك.

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