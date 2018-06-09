الكوريتان تتفقان على تشكيل فريق مشترك في بطولات الجودو

اتفقت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على تشكيل فريق مشترك في بطولة شرق آسيا للجودو المقامة في منغوليا يومي السبت والأحد.

قالت الرابطة الكورية للجودو يوم الجمعة إن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق واحد للتنافس في بطولات العاصمة المنغولية أولانباتار.

وستشارك الكوريتان معا في حفل الافتتاح تحت علم شبه الجزيرة الكورية الموحدة وتتنافس كفريق واحد في منافسات المجموعة التي تضم ثمانية رياضيين ذكور وثمانية رياضيات إناث.

أرسلت كوريا الشمالية لهذه البطولة أربع رياضيات إناثا ورياضيين اثنين، في حين أرسلت كوريا الجنوبية ثمانية رجال وثماني نساء.

وأوضحت الرابطة أن الاتفاق على المشاركة بفريق مشترك سيضع أيضا الأساس لتشكيل فريق مشترك بين الكوريتين لدورة الألعاب الآسيوية هذا العام في عاصمة إندونيسيا، جاكرتا.

ومن المعروف أيضًا أن الرئيس المنغولي "خولتاغاين باتولغا" قد حضر الاجتماع الذي أفرج عن قرار تشكيل الفريق المشترك.





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