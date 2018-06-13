كوريا تخسر أمام السنغال في آخر المباريات الودية قبل كأس العالم

خسر المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لا شيء أمام السنغال، في المباراة الودية الأخيرة للفريق قبل كأس العالم.

وقد تلقى المنتخب الكوري الجنوبي هدفين في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في ملعب داس غولدبيرغ في النمسا.

وتقدمت السنغال في منتصف الشوط الثاني، حيث أحرز المدافع الكوري الجنوبي هدفًا في شباك فريقه، ثم كثف المنتخب الكري من الهجوم لتحقيق التعادل، لكن المنتخب السنغالي أحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء، ليحقق الفوز بهدفين.

وبهذا يكون المنتخب الكوري الجنوبي قد سجل فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وخسارتين في المباريات الأربعة التي أقيمت استعدادًا لكأس العالم في روسيا.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الكوري الجنوبي إلى معسكره في كأس العالم في سانت بطرسبرغ في روسيا اليوم الثلاثاء، للتحضير للمباراة الافتتاحية ضد السويد يوم 18 يونيو.



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