افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا منتصف ليلة اليوم

من المنتظر أن تفتتح بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا في منتصف ليلة اليوم.

ومن المتوقع أن تجري فعاليات البطولة على مدار 32 يوما حتى يوم الخامس عشر من الشهر القادم بدءا بمباراة افتتاحية ستقام بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي في منتصف ليلة اليوم في استاد "روزنيكي" في موسكو.

وبعد أن تخوض 32 دولة مؤهلة لنهائيات البطولة تلك المباريات ضمن 8 مجموعات، ستتأهل الفرق التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة لدور الستة عشر، ثم يتم تحديد الدولة الفائزة البطولة عبر مباريات يخرج فيها الفريق المهزوم.

ويهدف المنتخب الألماني الذي فاز بلقب بطولة البرازيل لعام 2014، إلى تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، بينما يعد المنتخبان الفرنسي والإسباني من أقوى المرشحين للفوز.

أما المنتخب الكوري الذي يقوده المدرب "شين تيه يونغ" فيستهدف التأهل لدور الستة عشر للمرة الثانية في تاريخه، لكن تحقيق هذا الهدف يعتبر تحديا غير سهل على الإطلاق، حيث ينتمي المنتخب الكوري إلى المجموعة السادسة التي تضم المنتخب الألماني المرشح للفوز بلقب البطولة والمنتخب المكسيكي الذي يعد من أقوى المنتخبات في منطقة شمال ووسط أمريكا، والمنتخب السويدي الذي يعد من أقوى الفرق في شمال أوربا.

وقد دخل المنتخب الكوري في منطقة إقامته في مدينة "سان بطرسبرغ" الروسية، وبدأ في إجراء التدريبات استعدادا لأول مباراة له مع نظيره السويدي يوم 18 من هذا الشهر.

[Photo : KBS News]