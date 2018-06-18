كوريا الجنوبية تلتقى بالسويد في أول مبارياتها في كأس العالم

يواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم نظيره السويدي مساء اليوم الاثنين ضمن المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم التي تقام حاليا في روسيا.

وكانت كوريا الجنوبية قد تمكنت من التأهل إلى الدور الـ16 في بطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب افريقيا في عام 2010، بينما فشلت في الصعود إلى الدور الـ16 في بطولة عام 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وتضم المجموعة السادسة كلا من ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

وقد تلقت ألمانيا حاملة اللقب هزيمة مفاجئة بهدف واحد مقابل لا شيء أمام المكسيك في مباراة أقيمت بينهما أمس الأحد.

[Photo : YONHAP News]