هزيمة المنتخب الكوري أمام المنتخب السويدي

بدأت كوريا الجنوبية مشوارها في بطولة كأس العالم بأسلوب مخيِّبٍ للآمال، حيث خسرت أمام السويد بهدف مقابل لا شيء اليوم الاثنين.

وقد سجل اللاعب السويدي أندرياس غرانكفيست هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب نيجني نوفغورود، بعد عرقلة المدافع الكوري كيم مين وو للاعب السويدي فيكتور كليسون.

وقد أحال حكم المباراة القرار إلى مساعده، الذي راجع تسجيل اللقطة وحكم باحتساب ركلة الجزاء.

وعلى الرغم من البداية الجيدة للفريق الكوري في المباراة، فقد فشل اللاعبون في صنع العديد من الفرص، وكان منتخب السويد الأقرب إلى تسديد الأهداف في معظم وقت المباراة.

وكادت السويد أن تحرز أول أهدافها في الدقيقة 20، حيث سدد المهاجم ماركوس بيرغ ركلة من مسافة قريبة، لكن الحارس الكوري الجنوبي تشو هيون وو أنقذها بطريقة رائعة.

كما سدد بيرغ ركلة أخرى من منطقة الجزاء، وأوقفها المدافع الكوري كيم يونغ كوون، وذلك في منتصف الشوط الأول.

وقد اضطر مدرب كوريا الجنوبية شين تيه يونغ إلى إجراء تغيير في الدقيقة السابعة والعشرين، حيث أصيب المدافع بارك جو هوو وحل محله كيم مين وو.

وفي بداية الشوط الثاني، كاد اللاعب الكوري كو جا تشول أن يحرز هدفًا من ضربة رأس، لكنها أصابت الشباك الجانبية من الخارج.

وبعد تسجيل هدف المباراة، حاولت كوريا الجنوبية تحقيق التعادل، لكن هوانغ هي تشان أهدر فرصة جيدة.

وتعد هذه النتيجة هي أول خسارة لكوريا الجنوبية في المباريات الافتتاحية لكأس العالم، منذ عام 1998.

وسوف تستعد كوريا الجنوبية الآن للمباراة المقبلة يوم السبت القادم، ضد المكسيك، التي تغلبت على ألمانيا بنتيجة 1 - 0 يوم الأحد الماضي.



[Photo : YONHAP News]