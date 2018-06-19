فوز بلجيكا وإنغلترا في المجموعة السابعة في كأس العالم

أكتب :

2018-06-19 16:04:47

تحديث :

2018-06-19 16:04:47

فوز بلجيكا وإنغلترا في المجموعة السابعة في كأس العالم

فازت كل من بلجيكا وإنغلترا أمس الاثنين بأول مبارياتهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام حاليا في روسيا.
فقد تغلب منتخب بلجيكا على منتخب بنما بنتيجة 3 - 0، مع تسجيل مهاجم نادي مانشستر يونايتد "روميلو لوكاكو" هدفين من أهداف المباراة.
وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجلت بلجيكا الهدف الأول لها من كرة طائرة رائعة، ثم سجل "لوكاكو" الهدفه الثاني بضربة رأس، واختتم المباراة بالهدف الثالث لمنتخب بلاده.
وفي الوقت نفسه، فازت إنغلترا على تونس بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، وأحرز الهدفين مهاجم توتنهام "هاري كين".
وقد افتتح كين التسجيل في الدقيقة الحادية عشرة، قبل أن يتعادل اللاعب التونسي فرجاني ساسي بهدف من منطقة الجزاء.
وقد أهدر المنتخب الإنغليزي العديد من الفرص الجيدة، ثم سجل هدفًا دراميًّا في الدقيقة 91 من ضربة رأس من "كين".

[Photo : YONHAP News]

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