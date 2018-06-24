كوريا الجنوبية تخسر 2-1 أمام المكسيك في كأس العالم بروسيا

خسرت كوريا الجنوبية 2-1 أمام المكسيك في مباراتها الثانية في كأس العالم المقامة في روسيا.

في مباراتها الثانية التي بدأت منتصف ليل الأحد بتوقيت كوريا في ملعب روستوف أرينا في روستوف أون دون، تكبدت كوريا الجنوبية خسارتها الثانية على التوالي.

سجل فريق كوريا هدفه الأول في البطولة بفضل مهاجم توتنهام هوتسبور "سون هيونغ-مين" في الوقت المحتسب بدل الضائع.

افتتح "كارلوس فيلا" التسجيل للمنتخب المكسيكي في الدقيقة 26 بضربة جزاء منحها الحكم بعد أن لامست الكرة يد "جانغ هيون سو" في منطقة الجزاء.

أضاف "خافيير هيرنانديز" هدفا في الدقيقة 66 ليحرز بذلك الفوز الثاني للفريق على التوالي والذي كان كافيا لإرسال المكسيك مباشرة إلى الدور المقبل.

بعد فشله في تحقيق أي تسديدة ضمن إطار المرمى في مباراته أمام السويد التي خسرها بنتيجة 1-0 يوم الإثنين، بدا المنتخب الكوري أكثر تركيزًا أمام المكسيك وخلق العديد من الفرص لبلوغ الشباك.

بست نقاط، حصلت المكسيك على أولى تذاكر الدور 16 بغض النظر عن نتيجة مباراتها المتبقية والتي ستكون أمام السويد.

وبخسارتين متتاليتين، تعد فرص كوريا للتقدم للدور المقبل ضئيلة جدا.

ومع ذلك، لا يزال أمام المنتخب الكوري فرصة إذا تغلبت ألمانيا على السويد في مباراتها المقررة الساعة الثالثة من صباح الأحد، وتغلبت كوريا على ألمانيا، حامل اللقب، في مباراتها الأخيرة في المجموعة.

ستقام المباراة بين كوريا وألمانيا الساعة 11 مساء من يوم الاربعاء بتوقيت كوريا.



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