منتخب كوريا لكرة القدم يواجه نظيره الألماني اليوم في كأس العالم

تقام آخر مباراة للمنتخب الكوري لكرة القدم ضمن المجموعة السادسة في نهائيات بطولة كأس العالم في روسيا، في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم بتوقيت كوريا في منطقة "كازان آرينا".

وسوف تحدد نتيجة المباراة التي تعد الثالثة للمنتخب الكوري، ما إذا كان سيتمكن اي من الفريقيني من الاستمرار إلى دور الستة عشر، ولذلك من المتوقع أن يبذل لاعبو المنتخبين أقصى جهودها لتحقيق الفوز.

وحسب تحليل موضوعي، تعتبر فرص المنتخب الكوري ضئيلة جدا بالمقارنة مع المنتخب الألماني الذي يحتل المركز الأول عالميا من حيث القدرة والمهارة، كما أن المنتخب الكوري خسر مباراتيه الأولى والثانية ضمن المجموعة السادسة.

وتتحدد فرص المنتخب الكوري في حالة فوزه على المنتخب الألماني بفارق هدفين مع خسارة المنتخب السيودي أمام نظيره المكسيكي.

وقال مدرب المنتخب الكوري "شين تيه يونغ" إنه ليس هناك ما يمنع من الفوز على المنتخب الألماني.

ومن المنتظر أن تتجمع أعداد كبير من المشجعين الكوريين في ساحة "كوانغ هوا مون" وساحة بلدية سيول في وسط العاصمة وشارع "يونغ دونغ " الكبير في جنوب العاصمة، من أجل مشاهدة المباراة عبر شاشات ضخمة وتشجيع المنتخب الكوري.





[Photo : KBS News]