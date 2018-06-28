المنتخب الكوري يفوز على ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء

فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على المنتخب الألماني، الفائز ببطولة كأس العالم الماضية لكرة القدم والذي كان من بين أبرز المرشحين للفوز ببطولة هذا العام أيضا، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت مساء أمس في مدينة "قازان" الروسية.

وأحرز اللاعب الكوري "كيم يونغ كوان" الهدف الأول في الوقت الإضافي من الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم للعام 2018، ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب "سون هونغ مين" قبل بضع دقائق من انتهاء المباراة.

ورغم هذا الانتصار القوي، خرجت كوريا الجنوبية من بطولة كأس العالم دون أن تتأهل الى دور الـ16، حيث احتلت المركز الثالث في مجموعتها، بينما تقدمت السويد والمكسيك الى دور الـ16.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها المنتخب الألماني من التأهل الى دور الـ16 في كأس العالم.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي قد خسر أمام المنتخب السويدي بهدف واحد من ضربة جزاء دون مقابل في الدقيقة 65 من المباراة التي جرت يوم 18 في مدينة "نيجني نوفغورود" الروسية.



كما خسر المنتخب الكوري أمام منتخب المكسيك بهدف مقابل اثنين يوم السبت الماضي.

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