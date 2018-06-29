الكوريتان تتفقان على تشكيل فرق موحدة في 3 رياضات ضمن الألعاب الآسيوية

اتفقت الكوريتان على تشكيل فرق موحدة في 3 رياضات ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في شهر شهر أغسطس القادم في إندونيسيا.

جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد في جاكارتا عاصمة إندونيسيا أمس الخميس بين المسؤولين الرياضيين من الكوريتين ومسؤولي اللجنة الأولمبية الآسيوية ومنظمي دورة الألعاب الآسيوية.

وترأس الجانب الكوري الجنوبي سكرتير عام اتحاد الرياضية الكوري، أما الجانب الكوري الشمالي فترأسه نائب وزير الرياضة.

وكان رئيسا الجانبين الكوريين الجنوبي والشمالي قد التقيا في المباحثات الرياضية التي عقدت يوم الثامن عشر من يونيو الجاري في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، لمناقشة الدخول المشترك في حفلي افتتاح واختتام دورة الألعاب الآسيوية القادمة وتشكيل فرق موحدة وتنظيم مباراتين وديتين لكرة السلة بين الكوريتين في كل من سيول وبيونغ يانغ.

وقالت اللجنة الأولمبية الآسيوية إن الكوريتين ستشاركان في الدورة الآسيوية القادمة بفرق موحدة في ست مسابقات موزعة على ثلاث رياضات.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تشكيل فريق موحد بين الكوريتين بعد تشكيل فريق موحد لهوكي الجليد للنساء ضمن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية في شهر فبراير الماضي.

واتفقت الكوريتان على السير معا تحت علم موحد في حفل افتتاح الدورة الآسيوية، كما اتفقتا على أن تحل أغنية "آريرانغ" محل النشيدين الوطنيين للكوريتين عند السير المشترك.

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