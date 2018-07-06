الكوريتان تعقدان مباراتين وديتين لكرة السلة

أكتب :

2018-07-06 09:50:16

تحديث :

2018-07-06 09:50:16

الكوريتان تعقدان مباراتين وديتين لكرة السلة

تنافس رياضيون من كوريا الجنوبية مع نظرائهم من كوريا الشمالية، في اليوم الثاني من مباريات كرة السلة الودية، في بيونغ يانغ، أمس الخميس.
ولم تحمل الفرق النسائية والرجالية المتنافسة اسمي الشمال والجنوب، وإنما حملت أسماء "الأزرق" و"الأحمر". كما لم يتم استخدام أي أعلام أو أناشيد وطنية.
وفي اليوم الأول من المباريات الودية، التي أقيمت أول أمس الأربعاء، شكَّل اللاعبون فريقين يحملان اسم "السلام" و"الازدهار"، وشارك في الفريقين مزيج من اللاعبين من الكوريتين.
لكنَّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المعروف بحبه لكرة السلة، لم يحضر المباريات الودية، لذهابه في جولة تفتيشية في المناطق الريفية.

[Photo : YONHAP News]

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