فريق كرة الطاولة الكوري الشمالي يصل إلى كوريا الجنوبية

أكتب :

2018-07-16 11:20:14

تحديث :

2018-07-16 11:42:43

فريق كرة الطاولة الكوري الشمالي يصل إلى كوريا الجنوبية

وصل أمس الأحد إلى كوريا الجنوبية الفريق الكوري الشمالي لكرة الطاولة الذي يتكون من 25 عضوا، بمن فيهم 16 لاعبا ولاعبة و9 مسؤولين، والذي سيشارك في بطولة كوريا المفتوحة لكرة الطاولة التي تستضيفها مدينة "ديه جون" خلال الفترة من الغد الثلاثاء وحتى يوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.
وكان في استقبال الفريق الشمالي عدد من المواطنين الكوريين الجنوبيين وهم يلوحون بعلم كوريا الموحدة.
وستشارك الكوريتان في هذه البطولة ضمن فريق موحد في منافسات زوجي الرجال والنساء والزوجي المختلط.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تشكيل فريق كوري موحد في كرة الطاولة. 
وكانت الكوريتان قد شكلتا فريقا موحدا في كل من بطولة تشيبا العالمية في عام 1991، وبطولة السويد العالمية التي أقيمت في شهر مايو الماضي.
وبدأ الفريقان الكوريان الجنوبي والشمالي اليوم الاثنين في إجراء تدريبات رياضية مشتركة.

[Photo : KBS News]

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